UI 設計實用工具：20+ 個提供真實產品截圖及介面流程的網站

身為產品設計師，每天難免接到各式各樣的功能需求，常常想參考其他產品怎麼做類似的流程，卻只能憑印象到處翻找相關的 UI 畫面，非常沒有效率。本文將介紹 10+ 個蒐集上萬張真實產品截圖的參考網站，無論是想參考設計元件（UI component）、介面流程（UI flows）、設計模式（UI Patterns）或單純研究競品，都有對應的工具可以達成。
以下每個網站皆會附上是否須付費、以 mobile（手機）或 desktop（桌機）尺寸截圖、收錄的是 iOS app／Android app／一般網站、是否可篩選設計元件／介面流程等資訊。
個人首選前五名
怕大家 20 幾個看不完，我自己精選了前五名，趕時間的話看這些就好。
1. UXArchive｜免費 UI Flow
Mobile iOS 介面流程 頁面截圖 免費
UXArchive 收集 180 款以上的 App，截圖超過 1 萬張，提供 25 種介面流程分類。他們家截圖排版緊湊、清晰（在看大量案例的時候，逐一點開大圖會很累），還會貼心標示點按區域。UI flows 通常是付費才能看的，但他們選擇免費開放。羊駝我愛你！
2. Mobbin｜世界級資料庫
Desktop Mobile iOS Android 網站 介面流程 設計元件 頁面截圖 付費
Mobbin 是全球最大的 app 和 web app 設計參考資料庫，它有 40 萬張以上的產品截圖，涵蓋 iOS 與 Android，篩選項目包括：
- 產品（App）：大部分日常用到的 App 都有收錄，共 28+ 種產業
- 頁面截圖（Screens）：首頁、註冊登入頁、個人檔案、空狀態等
- 設計元件（UI Elements）：卡片、按鈕、輸入框、列表、標籤等
- 介面流程（Flows）：忘記密碼、訂閱、升級、編輯個人檔案等
這麼強大的功能當然不是免費，非付費會員只能看最新 4 個 app 的截圖，頁面類型、設計元件則限制觀看前 5 項結果，更多搜尋結果、介面流程都須付費。費用最低為每個月 10／15 美金（年繳／季繳）。
即使如此，我仍然很推薦 Mobbin。這個平台上有特別多商業／金融／健康／生產力／新聞／社交／購物類型的 app、web app，如果你要製作相關類型的產品，花個兩千元就可以完整研究競品，應該還是很值得啦。
3. UI Notes｜簡體中文產品
Mobile iOS 介面流程 設計元件 頁面截圖 付費
UI Notes 由 UI 設計師 mx 開發，目標是打造中國最完整、最實用的 UI 設計靈感網站，目前站上已有 300 多個 app、10 萬多張截圖，適合觀摩中文 app 如何排版。站上功能、元件等篩選條件也很齊全。可惜 UI Notes 只專注於 iOS app，Android、網頁產品皆不收錄。期待台灣之後也出個這樣的設計資源庫！
4. Refero｜分類鉅細靡遺
Desktop Mobile iOS 網站 設計元件 頁面截圖 付費
Refero 的收錄頁面數沒有 Mobbin 那麼龐大，分類功能卻做得很細，光是一個列表（list）元件就有 8000 多張截圖，系統還會自動推薦相關的 tag 給你細篩，例如「搜尋中+列表」，便能篩出搜尋時的列表樣式。付費方案最低是每月 8 美元（年繳），月繳方案則是 14 美元，退訂無壓力。
5. App Fuel｜小而美
Mobile iOS 介面流程 頁面截圖 免費
App Fuel 由 Alex、Max 和 Thibault 創立，除了提供 UI flows 跟頁面截圖以外，也額外花時間解析這些產品的設計巧思，撰寫設計小技巧（tricks）並拿來販售。雖然站上 app 數量不多，基本的頁面如登入、註冊、設定、空狀態等依然有一定的畫面量可供參考。
更多 UI 案例參考網站
如果上面的網站滿足不了你，請往下走。
6. Appshot｜有買斷制
Desktop Mobile iOS Android 網站 介面流程 頁面截圖 付費
Appshot 跟 Mobbin 的規模相當，包含 450 個以上的 app、30 多萬張截圖，同樣涵蓋 iOS、Android 和 web app，只是 Appshot 少了篩選設計元件的功能。比較特別的是 Appshot 提供終身買斷的選項，買斷費用 249 美元，你會考慮嗎？
7. Page Flows｜影片為主
Desktop Mobile iOS Android 網站 介面流程 設計元件 頁面截圖 付費
不同於其他平台以靜態截圖為主角，Page Flows 選擇用影片呈現操作流程，觀看體驗上更直覺，就連截圖難以表現的動畫效果也能重現。缺點是 app 截圖混雜了 iOS 及 Android，篩選功能不算好用。免費觀看的流程與畫面有限，我主要參考免費開放最多的 onboarding 流程。比較特別的是，Page Flows 有收錄各家產品的 Email 模板，我沒在其他平台看過這個。
8. UI Sources｜中規中矩
Mobile iOS 介面流程 頁面截圖 付費
UI Sources 收錄了 100 個 app、2400 張以上截圖，最大特色是把截圖整理到一張底圖裡，很適合直接載下來放到簡報或印出來討論。互動流程以影片呈現，簡單清楚。非付費會員無法點擊分類篩選，只能永無止境按下一頁。付費方案依然只有年繳跟季繳，每月最低約 8.25 美元。
9. Design Vault｜簡單堪用
Desktop Mobile iOS 網站 頁面截圖 免費
Design Vault 由產品設計師 Dale-Anthony 營運，是少數同時免費提供 web app 與 app 截圖的平台。網站沒有進階的篩選、搜尋功能，建議直接逛 UI Patterns 去找畫面。加分項：Design Vault 蒐集了一些產品的 Landing page 的案例，方便參考這些成功產品是如何推廣自己的。
10. Chamjo｜ 冷門小眾
Mobile iOS 頁面截圖 免費
Chamjo 的創辦人發現要做銀行產品時，很難找到相關的 reference 參考，因為這些銀行 app 大多數都要求使用者必須同時是銀行客戶，於是有了這個網站的雛形。站上金融、購物、旅遊這三大類的產品較多。沒有進階篩選功能，單純將 app 裡所有頁面列出來。優點（或缺點）是：他們選的 app 多數是我沒看過的。
11. SaaS Interface｜後台專家
Desktop 網站 設計元件 頁面截圖 付費
SaaS Interface 蒐集的都是 SaaS（軟體即服務）的產品，專注於桌機 web 截圖，尤其適合要規劃複雜後台、To B 服務的設計師參考。免費會員有瀏覽限制，付費採買斷制，一次 39 美元，意外親切。
12. Capturando｜拉丁語系
Mobile iOS 介面流程 頁面截圖 免費
Capturando 專門蒐集拉丁美洲的產品，目前已上架超過 50 個 app。最酷的是，他們家 UI flows 是直接連到 Figma 的！用最設計師的方式讓你自己瀏覽整個流程。這裡有很多英文網站沒有的 app，推薦給大家！
13. UI Pocket｜日文產品
Mobile iOS 介面流程 設計元件 頁面截圖 付費
UI Pocket 專門蒐集日本的 app，一個月大概更新 8-10 個新產品，目前已有近 300 個 app 在上面。免費瀏覽額度有限，付費會員是 400 日圓／越（年繳），要開發日文產品的話可以參考。除了參考日本自有的產品外，我會另外搭配 Mobbin、UXArchive 來比較不同語系的介面。
14. WWIT（What Was IT）｜韓文產品
Mobile iOS 介面流程 設計元件 頁面截圖 免費
WWIT（What Was IT）由韓國設計師 Yujin Lee 發起，參考 Mobbin 的模式，專注於蒐集韓國產品。站上目前有近 50 款 app 截圖，可篩選 UI flows（但沒依產品分類，同流程全部混在一起）跟一點點設計元件（僅有輸入欄位跟 bottom sheet 兩種）。儘管如此，用來參考韓國產品如 KAKAO WEBTOON、酷澎 Coupang 還是蠻好用！
蒐集特定產業／設計流程的網站
有些網站只蒐集產品 Onboarding、Landing Page 或付費牆的流程，有些則是效仿 Mobbin，打造其他語系的類似平台。我額外找了一些蒐集遊戲產品、動畫效果、app 上架圖的網站，全部都是從真實產品擷取而來。
15. Marble Flows｜Onboarding
Desktop 網站 介面流程：Onboarding 免費
Marble Flows 主打讓設計 onboarding 表單這件事變得很簡單。他們蒐集了近 90 家產品的 onboarding 流程，是設計 onboarding 的極佳參考資料庫。網頁有點陽春，只能依照產品查看，沒有任何篩選功能。
網址：https://www.marbleflows.com/onboarding
16. SaaS Landing Page｜Landing Page
Desktop 網站 頁面截圖：Landing Page 免費
跟上面提到的 SaaS Interface 出自同家。SaaS Landing Page 蒐集了 770 家 SaaS 企業／服務的 landing page，還收錄數十家公司的定價頁、關於我們、產品特色、部落格、客戶推薦、聯繫我們等常見頁面，完全是做公司官網的優秀靈感來源。
網址：https://saaslandingpage.com
17. Adapty｜Paywall 付費牆
Mobile iOS 頁面截圖：Paywall 付費牆 免費
Adapty 是個 mobile app 收入管理平台，幫助客戶建置自己的付費牆。官網特地展示出 500 多個產品的付費牆截圖，讓你直接看大家是怎麼做付費牆的。上面可篩選產業別及 MRR（每月經常性收入），是個鑽研付費牆設計的好地方。
網址：https://adapty.io/mobile-paywall-library
18. Interface In Game｜遊戲介面
Desktop 網站 設計元件 頁面截圖 免費
Interface In Game 匯集了各類遊戲中的 UI 設計，你可以按照設計元件、遊戲類型／主題、遊玩平台來篩選畫面，推薦遊戲開發者把這個網站存下來。題外話，不知道是我電腦太爛還是怎樣，上這網站時開圖速度有點慢。
網址：https://interfaceingame.com
19. Design Spells｜動畫效果
Desktop Mobile iOS Android 網站 動畫效果 免費
Design Spells 蒐集了許多產品的動畫效果，附有簡易的篩選分類，如 404、按鈕、動態島等。就像它的標語「Design details that feel like magic」，逛完一圈感覺心情蠻好的。
網址：https://www.designspells.com
20. Scrnshts｜App Store 上架圖
Mobile iOS 上架圖 免費
產品做好了，總是要上架。Scrnshts 是設計師 Thomas 受到 Mobbin（又是你！）啟發而製作的平台，蒐集了 600 多套產品的 App Store 上架圖，並按照產業類型分類，點擊 app 名稱即可連至產品的 App Sotre 頁面。
付費平台優、缺點比較
付費平台的資料數量及功能，絕對不是免費平台比得上的。我挑了 Mobbin、Appshot、Refero、Page Flows、UI Sources 這幾個較多人付費使用的平台，整理出費用方案、優缺點給大家參考。
Mobbin
Appshot
Refero
Page Flows
UI Sources
付費方式
定期訂閱
定期訂閱
單次買斷
定期訂閱
定期訂閱
定期訂閱
訂閱價格
$45 美金／季
$18 美金／月
$10 美金／月
$39 美金／季
$29 美金／季
買斷價格
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$249 / 終身
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截圖數量
40 萬張以上
32 萬張以上
7 萬 6000 張以上
11 萬 8000 張以上
2400 張以上
特色
全球最大的資料庫、功能齊全且強大
提供終身買斷方案、結帳時有折扣
可複合式搜尋元件、分類詳盡
影片呈現介面流程、收錄信件模板
多張截圖合併一張、互動以影片呈現
缺點
季訂閱定價較高
無法篩選設計元件
截圖數量較少
篩選功能不好用
截圖數量過少
個人推薦度
沒話講，真的讚
適合喜歡買斷制的人
適合鑽研設計元件
可參考流程轉換動畫
資料庫太小應該不好用
官方連結
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